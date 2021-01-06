ABD'den corona virüs hastaları için tartışmalı ambulans kararı
ABD Los Angeles'te ambulans ekiplerine hayatta kalma olasılığı düşük corona virüs hastalarını kabul etmemeleri söylendi.
06 Ocak 2021, Çarşamba 12:37 Son Güncelleme:
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ABD'nin Los Angeles kentindeki ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan corona virüs (COVID-19) hastalarını taşımamaları söylendi. Söz konusu karar, ABD'lilerin tepkisini çekti.
Los Angeles sağlık yetkilileri, kentte enfeksiyon oranında kritik artış yaşandığını duyurdu. Kentte 30 Kasım 2020'de yaklaşık 400 bin olan vaka sayısı, 2 Ocak 2021'de 800 bine yükseldi. Öte yandan vakaların yüzde 21'inin yoğun bakımda olduğu aktarıldı. Hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle taşınan hastaların saatlerce bekledikleri ifade edildi.
DHA- AA
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