Dünya ABD'den corona virüs hastaları için tartışmalı ambulans kararı

ABD'den corona virüs hastaları için tartışmalı ambulans kararı

Dünya

ABD'den corona virüs hastaları için tartışmalı ambulans kararı

ABD Los Angeles'te ambulans ekiplerine hayatta kalma olasılığı düşük corona virüs hastalarını kabul etmemeleri söylendi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 12:37 Son Güncelleme:
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ABD'nin Los Angeles kentindeki ambulans ekiplerine, hayatta kalma olasılığı düşük olan corona virüs (COVID-19) hastalarını taşımamaları söylendi. Söz konusu karar, ABD'lilerin tepkisini çekti.

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Los Angeles sağlık yetkilileri, kentte enfeksiyon oranında kritik artış yaşandığını duyurdu. Kentte 30 Kasım 2020'de yaklaşık 400 bin olan vaka sayısı, 2 Ocak 2021'de 800 bine yükseldi. Öte yandan vakaların yüzde 21'inin yoğun bakımda olduğu aktarıldı. Hastanelerde boş yatak kalmaması nedeniyle taşınan hastaların saatlerce bekledikleri ifade edildi.

DHA- AA


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