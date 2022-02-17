Dünya ABD'den elçilik operasyonu

ABD'den elçilik operasyonu

Dünya

ABD'den elçilik operasyonu

The Wall Street Gazetesi, Rusların her an saldırabileceği paniğiyle yapılan büyükelçilik kapama operasyonunun perde arkasını yazdı.

17 Şubat 2022, Perşembe 07:51 Son Güncelleme:
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ABD’nin Kiev büyükelçiliğinin kapatılıp geçici olarak Polonya sınırındaki Lviv kentine taşınması sırasında yaptığı gizli operasyon ortaya çıktı. The Wall Street Journal Gazetesi’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kiev’deki diplomatlara önlem olarak bilgisayar ve bilgisayar ağ ekipmanlarını imha etmeleri talimatı verildi. Bilgisayarların yanı sıra elçilik telefon sistemi de tamamen imha edildi.

56 KİŞİYE GİZLİ GÖREV

Bu hamleler, Kiev büyükelçiliğini diplomatik bir tesis olarak çalışamaz hale getirdi. Edinilen bilgiye göre geçen pazar günü, 56 büyükelçilik çalışanı, elçiliğe ait gizli malzemeler ve belgelerle Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, gizli malzemeleri korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.


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