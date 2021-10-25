ABD'den flaş büyükelçi açıklaması! 'Türkiye'de kalacak'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'Mevcut büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak.' dedi. Sözcü Price, 'ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz.' dedi.
25 Ekim 2021, Pazartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Price, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."
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