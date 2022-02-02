ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilime yönelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kirby, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker gönderileceğini, Almanya'da konuşlu bin askerin ise Romanya'ya kaydırılacağını açıkladı. Almanya ve Polonya'ya Kuzey Carolina'da yer alan Fort Bragg'daki 18. ve 82. Hava İndirme tümenlerinden 2 bin askerin sevk edileceğini kaydeden Kirby, Romanya'ya gönderilecek bin asker ile ülkedeki ABD askeri sayısının bin 900'e çıkacağını belirtti. ABD askerlerinin müttefiklerin savunmasını desteklemeyi amaçladığını ve Ukrayna'ya girmeyeceklerini vurgulayan Kirby, "Bunlar kalıcı manevralar değil" dedi. Kirby amacın, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına 100 bin civarında asker yığmasıyla artan gerilim döneminde müttefikleri güvence altına almak olduğunu ifade etti. ABD'nin tansiyonu düşürmesi yönündeki ısrarlarına rağmen son 24 saatte bile Rusya'nın, Ukrayna sınırlarına askeri yığınağının devam ettiğini belirten Kirby, “Sayın Putin'e ve dünyaya ABD'nin NATO taahhüdü konusunda güçlü bir sinyal göndermemiz önemli” dedi. Kirby Fransa'nın da NATO komutası altında Romanya'ya takviye asker göndermeye karar verdiğini hatırlatırken, NATO üyesi başka Avrupa ülkelerinin de NATO'nun doğu kanadına asker göndermeyi düşündüğünü kaydetti. Kirby ayrıca, gönderilecek söz konusu kuvvetin daha önce NATO Mukabele Gücü'ne sevk edilmek üzere teyakkuza geçirilen 8 bin 500 askerden farklı olduğunun altını çizdi.

Polonya karardan memnun

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD askerlerinin ülkesine konuşlandırılmasının "Ukrayna'daki duruma yanıt olarak güçlü bir dayanışma sinyali" olduğunu ifade etti.

WASHINGTON (İHA)



