Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Florida Senatörü Marco Rubio, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden haberdar ve bu işin içinde olduğu sonucuna ulaşmak için fazlasıyla şey biliyoruz." dedi.

Rubio, CNN televizyonuna canlı yayınla bağlanarak, Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Trump yönetiminin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti emrini verdiğine yönelik kesin deliller olmadığına ilişkin açıklamaları hatırlatılan Rubio, "Kesin delillere ihtiyacımız yok. Onun (Muhammed bin Selman) Cemal Kaşıkçı cinayetinden haberdar ve bu işin içinde olduğu sonucuna ulaşmak için fazlasıyla şey biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ;

BİR GÜN BİZİ SAVAŞA ÇEKEBİLİR

Rubio, Suudi Arabistan'ın herkesin kafasına göre hareket ettiği bir ülke olmadığını ve ülkedeki her şeyin Suud Krallığının sıkı kontrolü altında bulunduğunu söyledi. ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı atacağı adımlardan birisinin de iki ülke arasındaki nükleer anlaşmayı askıya almak olabileceğine işaret eden Rubio, "Eğer iki ülke ilişkilerinde sınırlar çizilmezse, Prens Muhammed daha da pervasızlaşacak ve sınırları zorlamaya devam edecektir. Açıkçası Veliaht Prens, pervasızlığıyla bir gün bizi savaşa çekebilir." diye konuştu.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, dün Kaşıkçı cinayetine ilişkin senatörleri bilgilendirmişti. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan senatörler, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğine dair şüphelerinin kalmadığını belirtmişti.