ABD'den 'gümrük vergisi' kararı ABD Ticaret Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisinin Cuma gününden itibaren yüzde 10 düzeyinden yüzde 25’e yükseltileceği duyuruldu