Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Kaya, öldürülen Hüseyin Alşahin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kaya, savunmasında, Alşahin'i öldürme niyetinin olmadığını savundu.

Olayın bu duruma gelmemesi için mücadele ettiğini öne süren Kaya, "Bütün bu mücadelelerime rağmen karşı tarafın tahrik edici sözleri durumu bu aşamaya getirmiştir. Tedbir amacıyla yanıma silah almıştım. Amacım korkutmaktı. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmedim. Karşı taraftan şikayetçiyim." diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın yakınlarından K.Y. (47), olay günü Kaya'ya Hüseyin ile görüşmeye gitmemesini söylediğini anlattı.

'ARKASINDAN GİTMEK İSTEDİM'

Kaya'nın çocuğunu görmek istediğini iddia eden K.Y, "Bunun üzerine çocuğu benim eve getirdiler. Halil İbrahim de evde çocuğunu gördü. Çocuk Halil İbrahim'in yanında 'Anneme gitmek istiyorum.' diye ağladı. Halil İbrahim bir süre sonra Hüseyin ile konuşmaya gideceğini söyledi. Ayrıca maktulün telefonda ağza alınmayacak şeyler söylediğini de anlatmıştı." ifadelerini kullandı.

Tanık M.Y. (29) ise olay günü atölyede çalıştığı sırada silah sesleri duyduğunu belirtti. Silah sesleri üzerine olay yerine doğru giderken sanığın dışarı kaçtığını gördüğünü dile getiren M.Y, "Ben sanığın arkasından gitmek istedim. Tekrar silah seslerini duyunca içeri döndüm. Hüseyin Alşahin'in odasına gittiğimde kanlar içerisinde yatıyordu." şeklinde ifade verdi.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'taki bir iş yerinde 23 Ekim'de yaşanan olayda, eski karısı M.A. ile evlenen Hüseyin Alşahin'i tartıştıktan sonra silahla öldürdüğü öne sürülen Halil İbrahim K. karakola giderek teslim olmuştu. Eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca cinayeti diğer tabancayla gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

''SENİN KANINI AKITIP İÇECEĞİM" DEDİ

Olayın ardından polise teslim olan Kaya'nın polis sorgusunda, "2013 yılında bir kızımız oldu. Daha sonra eşimle geçimsizlik yaşamaya başladık ve eşim bana boşanma davası açtı. Benim boşanma davası devam ederken psikolojim iyi değildi ve 2015 yılında vekalet vererek Amerika'ya gittim. Bu süre zarfı içerisinde de kızımla internetten görüşüyorduk. Ailem kızımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Daha sonra Hüseyin Alşahin isimli şahıs bana küfürler etmeye başladı. Kızımla ilgili bana kötü şeyler söyleyip 'senin kanını akıtıp içeceğim' dedi. Ben de ona senin de kızın var böyle konuşma dedim. Kızımı zaten göremiyordum bir de Hüseyin'in bu lafları beni çok üzdü. Kızımı göstermeleri için akrabalarımı gönderdim ama göstermediler" dediği iddia edilmişti.

AA