ABD'den kritik Suriye açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız' açıklamasında bulundu