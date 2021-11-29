İlk olarak Güney Afrika'da görülen ve 'süper varyant' olduğu iddia edilen Omicron varyantı ile ilgili ABD'den de önemli bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, NBC televizyonuna verdiği röportajda henüz ABD’de resmi olarak bir vaka açıklanmamış olsa da varyantın şimdiden ülkede mevcut olmasının da olası olduğunu söyledi.

Dr. Fauci, ABC televizyonuna yaptığı açıklamadaysa ABD sağlık yetkililerinin Güney Afrikalı yetkililerle varyantla ilgili temasta olmaya devam edeceğini söyledi. Fauci, ABD’nin yeni varyantla mücadelede gereken her şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti.

Salgın hastalık uzmanları seyahat kısıtlamalarının Omicron’un küresel düzeyde yayılmasını önlemek için çok geç kalmış olabileceği uyarısında bulundu. Güney Afrika’da ortaya çıkmasının ardından varyant, Belçika, Botswana, İsrail ve Hong Kong, Avustralya gbi bir dizi ülkede görüldü. Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ABD’nin Güney Afrika ve komşularından seyahatleri Pazartesi gününden itibaren kısıtlayacağını bildirdi.

Kanada ise bu ülkelere sınırını kapattığını açıkladı. Daha önce İngiltere ve Avrupa Birliği de Güney Afrika’dan uçuşlara yasak getirmişti.

Omicron, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu. Henüz varyantın aşı ve tedavilere karşı dayanıklılığının ne düzeyde olduğu ise bilinmiyor.

"YENİ VARYANT KAYGI VERİCİ"

İngiltere Warwick Üniversitesi’nden virolog Lawrence Young "Covid-19 virüsünün bu yeni varyantı çok kaygı verici. Bu şimdiye kadar virüsün görülen en fazla mutasyona uğramış versiyonu" diye konuştu. Uzman varyantlardaki mutasyonların bunların bulaşıcılığını ve aşılara dayanıklılığını arttırdığını hatırlattı.

Aralarında Türkiye, Hindistan, Japonya, İsrail, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de olduğu birçok ülke seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları Cuma günü yeni varyantın teşkil ettiği riskleri görüşmek üzere toplandı. WHO henüz seyahat kısıtlamalarını tavsiye etmiyor. WHO’nun acil durum sorumlusu Mike Ryan, ‘‘Ani tepki verilmemesi önemli" diyerek örgütün henüz seyahat kısıtlamalarını tavsiye etmediğini hatırlattı. Ryan, Güney Afrika kamu sağlığı kurumlarını da yeni varyantı hızla tespit etmeleri nedeniyle övdü.

Uzmanlar virüsün mutasyon geçirmesinin önlenmesinin ancak aşılama oranlarının artması ve aşıların dünyanın her yerine yayılmasıyla mümkün olacağını belirtiyor.

Ancak insan hakları ve sağlık örgütlerine göre henüz düşük gelirli ülkelerin yalnızca yüzde 7’sinde halk Covid-19 aşısının ancak ilk dozunu olabildi. Öte yandan birçok gelişmiş ülke halklarına iki doz aşının ardından takviye dozlarını da yapmaya başladı.

'BİRÇOK BİLİNMEZ VAR'

Bu arada birçok uzman da yeni varyantla ilgili birçok bilinmezin olduğuna dikkat çekiyor. Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins, yeni varyantın daha önceki COVID-19 varyantlarından daha tehlikeli olduğunu gösteren bir veri olmadığını söyledi. Varyantın aşıların korumasına daha dirençli olup olmadığı da bilinmiyor.

Collins, varyantın Güney Afrika’daki yayılma hızına bakıldığında daha bulaşıcı olduğunu düşündüğünü kaydetti ama bunun Delta varyantıyla yarışıp yarışmayacağının henüz bilinmediğine vurgu yaptı.

Collins, variant haberinin virüsle mücadele konusunda herkesinde çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Collins bu çabaları aşı olma, ilave aşı olma ve maske takmak gibi önlemler olarak niteledi.