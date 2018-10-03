Pompeo, ''Buna nasıl karşılık vereceğimize dair niyetlerimiz hakkında kesinlikle yorumda bulunmayacağım'' dedi. Sputnik'in haberine göre bu konuda daha önce yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, şu yorumu yaptı: ''Rusya'nın S-300'ü Suriye'ye teslim etmiş olması, etkilenen bölgelerde bulunan herkes için risklerin daha da büyümesine neden oluyor. Biz bunu çok ciddi bir tırmandırma olarak değerlendiriyoruz.''

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevk etmesine rağmen İsrail'in Suriye'de operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceğini söyledi. Kan-REKA radyosuna demeç veren Liberman, "S-300'lerin varlığından memnun olduğumuzu söyleyemem. Suriye'de daha gelişmiş nitelikteki S-400 füze savunma sistemleri de mevcut. İsrail, S-300'leri kimin ve nasıl idare edeceğini merak ediyor" dedi.

İsrail'in başka ülkelere ait toprakları ele geçirmeye, İran, Lübnan veya Suriye'yi yok etmeye çalışmadığını belirten Liberman, şöyle konuştu: "Yıllardır Suriye krizine müdahale etmeyi planlamadığımızın altını çiziyoruz. Yalnızca İran'ın Suriye'yi İsrail'e karşı ileri karakola dönüştürmesini veya Suriye topraklarını İran'dan Hizbullah'a özel etkili silahların transferine yönelik lojistik merkezi olarak kullanmasını engellemeye çalışıyoruz."