Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürüyor. ABD'nin NATO müttefiki olan Ukrayna'yı işgal planları bulunduğu iddia edilen Rusya'ya tehditler üst üste gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında fazla sayıda askeri güç bulundurması ve ülkeyi işgal edeceğine yönelik endişeler karşısında ABD'nin tutumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

"PUTİN HENÜZ KARAR VERMEDİ"

Sullivan yaptığı açıklamada, Rus Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusunda "henüz bir karar verdiğine inanmadığını" söyledi.

Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın Putin ile toplantısının ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşme gerçekleştirdiğini ve Perşembe Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

"EKONOMİK YAPTIRIMLAR İLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Beyaz Saray'ın ABD'li ve Avrupalı müttefikleri ile Rusya'ya ekonomik önlemlerle karşılık vereceğini söyledi. Sullivan, ABD'nin herhangi bir beklenmedik durumla başa çıkmaya hazır olduğunu söyleyerek, gerekirse ABD'nin "2014'te Rusya'ya uygulanmadığı yaptırımları gerçekleştireceğini" ifade etti.









Sullivan, işgal durumunda ABD'nin Ukrayna'ya savunma desteği sağlayacağını ve NATO'nun doğu cephesindeki müttefiklerine askeri desteği artıracağını söyledi.

KUZEY AKIM-2 İPTAL OLABİLİR

Sullivan, yaptırımların yanı sıra Baltık ülkeleri arasındaki NATO müttefiklerine daha fazla askeri takviye ve Ukrayna'ya savunma sanayi ürünleri takviyesi gibi alternatiflerin de masada olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Almanya ve ABD'nin muhtemel bir işgal gerçekleşirse Kuzey Akım-2 boru hattını kapatmak için anlaştığı belirtiliyor. Sullivan, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak hat için "Putin, gazın bu boru hattından geçtiğini görmek istiyorsa Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir risk almayacaktır" dedi.

RUSYA'YI VE RUBLEYİ FİNANS SİSTEMİNDEN SİLECEKLER İDDİASI

Ekonomik yaptırımlara ilişkin detay verilmese de, Rus para birimi rublenin uluslararası finans sisteminden devre dışı bırakılması ve Rusya'nın küresel para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması gibi önlemler gündemde.

GÖRÜŞME ESNASINDA KIRIM'DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Biden ve Putin'in görüştüğü sıralarda Rus sosyal medya hesapları sınır hattına gönderilen tanklar ve zırhlı araçları gösteren video kayıtlarını yayınlıyordu. Özellikle Kırım'da yoğun bir askeri hareketlilik göze çarpıyor.