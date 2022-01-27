ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Ukrayna hakkında görüştü.

Bakanlık sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, 'Sekreter Blinken, gerilimi azaltma ve diplomasinin ileriye dönük sorumlu yol olduğunu iletti' dedi.

Price, görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının küresel güvenlik ve ekonomik risklerin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.







