Dünya ABD'den Rusya'ya mesaj: Küresel güvenlik ve ekonomik risk doğuruyor

ABD'den Rusya'ya mesaj: Küresel güvenlik ve ekonomik risk doğuruyor

Dünya

ABD'den Rusya'ya mesaj: Küresel güvenlik ve ekonomik risk doğuruyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Wang ile Ukrayna riskleri konusunda görüştü. Görüşmede Rusya'nın daha fazla saldırganlığından kaynaklanabilecek küresel güvenlik ve ekonomik risklerin altını çizildi.

27 Ocak 2022, Perşembe 09:20 Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Ukrayna hakkında görüştü.

Bakanlık sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, 'Sekreter Blinken, gerilimi azaltma ve diplomasinin ileriye dönük sorumlu yol olduğunu iletti' dedi.

Price, görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının küresel güvenlik ve ekonomik risklerin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.


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