Dünya ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Biden, canlı yayında açıkladı

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Biden, canlı yayında açıkladı

Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Biden, canlı yayında açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme niyetinin olmadığını ifade ederek, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru bunlar korku ve baskıdan daha güçlü güçlerdir. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez" dedi

24 Şubat 2022, Perşembe 21:48 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

(Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırgandır. Bu savaşı kendi seçti

Joe Biden, Rusya’nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

Rusya'nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulacak.

Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik.

Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna’daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, “Doğu’da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Eylemlerimizin Rusya'nın teknoloji ithalatının yarısını keseceğine inanıyoruz.

Biz zorbalara hep karşı durmuşuzdur ve duracağız.

Almanya'da konuşlandırmak üzere ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum.

(Rusya Devlet Başkanı) Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD’nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak.

İHA

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