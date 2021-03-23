ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı açıklamada 'Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına' ifadelerini kullandı.
23 Mart 2021, Salı 12:41 Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı açıklamada 'Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına' ifadelerini kullandı.
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