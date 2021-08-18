Türkiye ABD'den Türkiye açıklaması: İddialar tamamen asılsız

ABD'den Türkiye açıklaması: İddialar tamamen asılsız

Türkiye

ABD'den Türkiye açıklaması: İddialar tamamen asılsız

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nce ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda ’anlaşma’ veya ’pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:35 Son Güncelleme:
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ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Afgan göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddialara son noktayı koydu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada bu iddianın temelsiz olduğunun altı çizildi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.'

Açıklama Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde paylaşıldı.

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