Türkiye ABD'den, Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı hakkında skandal açıklama

ABD'den, Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı hakkında skandal açıklama

Türkiye

ABD'den, Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı hakkında skandal açıklama

ABD'den yapılan son dakika açıklamasında, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine yeniden başlama açıklamasından üzüntü duyduk" ifadeleri yer aldı.

13 Ekim 2020, Salı 16:21 Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada "Türkiye'den Yunanistan ile istikşafi müzakerelere başlamasını ve hesaplı provokasyonlara son vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalara devam edeceği açıklanmıştı.

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