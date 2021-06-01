Dünya ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Dünya

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. ABD’li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

01 Haziran 2021, Salı 22:02 Son Güncelleme:
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ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye’de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye’ye gelecek ikinci üst düzey ABD’li yetkili" olacak.

AA

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