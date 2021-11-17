Blinken, Afrika turunun ilk ayağı Kenya'da, mevkidaşı Raychelle Omamo ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kenya'yla olan yakın ilişkilere vurgu yaparak ziyaret sırasında bölgesel gelişmelerin de ele alındığını söyledi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya gelen Blinken, Kenyatta'nın Etiyopya ordusu ve isyancı gruplar arasında süregelen çatışmaların son bulması için gösterdiği çabadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Afrika Birliğinin bu yönde attığı adımları da desteklediklerini kaydeden Blinken, "Etiyopya'daki tüm ABD vatandaşlarının mevcut en iyi seçenekle ülkeyi terk etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Blinken, Etiyopya'da bir an önce ateşkesin yapılması gerektiğini ve bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını vurguladı.

"SUDAN'DA DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ"

Kenya’nın Sudan'da askeri müdahaleye karşı duruşuna vurgu yapan Blinken, her iki ülkenin de Sudan'da demokratik bir dönüşümün gerçekleşmesini istediğini ifade etti.

Blinken, Kenya ve ABD’nin ekonomik refah ve savunma başta olmak üzere kamu sağlığı ve bölgesel meselelerde iş birliğini derinleştireceğini kaydetti.

Kenya’nın Afrika Birliği Somali Misyonuna katkılarına teşekkür eden Blinken, iki ülkenin Eş-Şebab’ı ve diğer terör örgütlerini yenmek için birlikte çalıştığına da dikkati çekti.

Blinken'ın Kenya'dan sonra Nijerya ve Senegal'i ziyaret etmesi planlanıyor.