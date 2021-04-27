Basın toplantısında konuşan Komisyon Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, firmayı taahhüt ettiği dozları zamanında teslim etmediği gerekçesiyle AB üyesi 27 ülkenin de hukuki desteğiyle mahkemeye verdiklerini belirtti. AstraZeneca, AB ile yaptığı anlaşma gereği tedarik etmesi gereken 300 milyon doz aşının ancak 100 milyonunu bu yılın yarısında sağlayabileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada COVID-19’a karşı iki doz aşılanan ABD vatandaşlarının, bu yaz AB ülkelerini ziyaret edebileceklerini söyledi. Von der Leyen, ABD’de Pfizer&BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson gibi, Avrupa İlaç Kurumu (EMA) tarafından onaylanan aşıların uygulandığı herkesi koşulsuz olarak kabul edeceklerini belirtti. EMA, Rus aşısı Sputnik V ile Çin aşılarına henüz onay vermediği için AB genelinde aşı pasaportu ve onaylanmayan aşılara ilişkin belirsizlik devam ediyor.



