AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, sosyal medyadaki açıklamasında, Arap Havayolu Şirketleri Birliği üyelerinin temsilcileriyle video konferans yoluyla görüştüğünü duyurdu.

'KİMSE ALET OLMAMALI'

Schinas, görüşme hakkında, "AB'nin mesajı açıktır. Hiç kimse Belarus makamlarının kabul edilemez uygulamalarına alet olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Havayolu şirketlerinin proaktif çabalarına güvendiklerini vurgulayan Schinas, "Karar anı gelmiştir." dedi.

AB SUÇU BELARUS'A BULDU

AB, binlerce kişinin Belarus'tan Polonya sınırına gitmesiyle tırmanan göçmen krizinde Belarus yönetimini suçluyor.

İnsanların özellikle Orta Doğu ülkelerinden Belarus'a taşındığını ve "hibrit bir saldırı" kapsamında AB sınırlarına gönderildiğini savunan AB yönetimi, bu kişilerin Belarus'a gidişini kaynak ülkeler, transit ülkeler ve havayolu şirketleriyle engellemek istiyor.

Bu amaçla Schinas'ın yakında bazı ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.