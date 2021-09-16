Dünya AB'den flaş aşı sertifikası kararı! Sayı giderek artıyor

AB'den flaş aşı sertifikası kararı! Sayı giderek artıyor

Dünya

AB'den flaş aşı sertifikası kararı! Sayı giderek artıyor

Avrupa Birliği, seyahatlerde yeni tip koronavirüs sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınması için karar aldı.

16 Eylül 2021, Perşembe 01:24 Son Güncelleme:
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AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.

Bu ülkelerde verilen Kovid-19 sertifikaları, Birliğin Dijital Kovid Sertifikası ile aynı şartlar altında kabul edilecek. AB'den bu ülkelere seyahatlerde de AB'nin sertifikası geçerli olacak.

Birlik içinde hazirandan bu yana 420 milyon kişiye sertifika verildi.

AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, son eklemelerden sonra 27 üye ülke ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB üyesi olmayan 16 ülke arasında Kovid sertifikaları karşılıklı olarak tanınıyor.

Türkiye ile AB, Kovid sertifikalarını karşılıklı olarak tanıma kararı almış, karar 20 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

AA

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