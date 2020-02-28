Türkiye AB'den İdlib'de itidal çağrısı

AB'den İdlib'de itidal çağrısı

Türkiye

AB'den İdlib'de itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, İdlib'de gerginliğin acilen durdurulması gerektiğini kaydetti.

28 Şubat 2020, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de artan gerginlik acilen durdurulmalı. Gerginliğin uluslararası açık bir askeri çatışmaya dönüşme riski bulunuyor." ifadesini kullandı. "Gerginliğin aynı zamanda kabul edilemez insancıl acıya yol açtığını ve sivilleri tehlikeye attığını" kaydeden Borrell, "AB tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor ve tüm can kayıplarından dolayı üzüntü duyuyor. AB güvenlik çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri göz önünde bulunduracaktır." değerlendirmesini yaptı. Borrell, AB'nin tüm taraflarla iletişimde olduğunu belirtti.

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