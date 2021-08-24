Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in açıklamaları şöyle:

Bölgede en çok yardıma muhtaç olanlar kadın ve çocuklar. Şunu unutmamalıyız biz şu an bir geçiş aşamasındayız. Şunu küçümsememeliyiz. Afganistan yoksul bir ülke ve desteğe ihtiyacı var.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'ın açıklamaları şöyle:

Çok güçlü bir mesaj vermeliyiz Taliban'a. Sadece operasyonel anlamda irtibatımız var, güvenli bir tahliye olabilmesi için irtibat halindeyiz. Taliban'ı tanıma şu anda masada değil. G-7 toplantısında birden fazla lider endişelerini dile getirdi, tahliye süreci ile ilgili. Herkes fikirlerini söyledi yakın irtibat halindeyiz. Tahliye sürecini uzatmak için, tabii ki burada ABD Başkanı adına konuşmam ama bu konuyu tartıştık. 31 Ağustos sonrasında ne olursa olsun güvenli geçişin garantisi verilmelidir. Bölgedeki komşu ülkelerle irtibat halindeyiz. Şu anda Kabil'deki durumda gelecekte nasıl böyle bir garantiyi sağlayabiliriz diye güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Havalimanı her zaman altyapı için çok önemlidir.