Yaklaşık 2 senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni çıkan Omicron varyantı ile birlikte aşılama konusu yeniden gündeme geldi. Salgından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Avrupa'da gündemde yine 'zorunlu aşı' var.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Koronavirüs aşıları ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

'ZORUNLU AŞIYI DÜŞÜNMENİN VAKTİ GELDİ'

450 milyonluk AB nüfusunun üçte birinin hala aşılanmamış olduğunun altını çizen von der Leyen AB'nin Covid'e karşı 'zorunlu aşılamayı düşünmesinin' zamanının geldiğini söyledi ve 'Kişisel görüşüm bu tartışmaya şimdi öncülük etmenin anlaşılabilir ve uygun olduğu yönünde' dedi.

Avusturya, gelecek yıl 1 Şubat'tan itibaren zorunlu Covid-19 aşılarını duyurdu. Almanya'nın da benzer bir plan üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Bir başka AB üyesi Yunanistan ise 60 yaş üstü için aşıların zorunlu olacağını duyurdu.