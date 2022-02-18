İslam’ın önemli hükümleri arasında yer alan abdest için Kur’an-ı Kerim’de, ‘’Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın’’ ifadeleri yer almaktadır. Abdest, farzların başında gelir. İbadet etmek için mutlak suretle abdest almak gerekir.

ABDEST NASIL ALINIR?

İlk başta kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, ardından "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilerek abdest alınmaya başlanır. Abdest, su veya toprak ile alınabilir. Su bulunmayan ortamlarda teyemmüm ile alınan abdest, suya erişilen şartlarda kullanılmamaktadır.

Abdest almak için kullanılan suyu çok fazla israf etmemeye özen gösterilmelidir. Abdest almak için ilk başta kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, ardından "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir.

Sonra da, "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

İşte kadın ve erkek için namaz abdesti alma sırası…

1-ELLER

Eller bileklere kadar 3 defa yıkanır. Parmak araları da özenle yıkanılır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp yüzüğün altına da su değmesi sağlanır.

2-AĞIZ

Sağ avuç ile ağza 3 defa peş peşe su alınıp ağız, her defasında iyice çalkalanır.

3-BURUN

Sağ avuç ile burna 3 kez peş peşe su çekilir. Sol el ile sümkürerek, burnun temizlenmesi sağlanır.

4-YÜZ

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına dek yüzün tamamı 3 kez yıkanır.

5-SAĞ KOL

Sağ kol dirseklerle birlikte 3 kez yıkanır. Yıkarken kolun tamamı, kuru bir yer kalmayacak biçimde ovulur.

6-SOL KOL

Sol kol dirseklerle birlikte 3 kez yıkanır. Sağ kolda olduğu gibi sol kolu yıkarken kolun her yeri, kuru bir yer kalmayacak biçimde ovulur.

7-BAŞ

Ellere su ile ıslatılarak, sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

8-KULAKLAR

Eller ıslatılarak sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; baş parmaklarla da kulağın arkası meshedilir.

9-ENSE

Eller tekrardan ıslatmaksızın geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

10-SAĞ AYAK

Sağ ayak 3 kez topuklarla birlikte yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları da temizlenir.

11-SOL AYAK

Sol ayak topuklarla birlikte yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları da temizlenir.

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” getirir.

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

İdrar, dışkı, meni, kan gelmesi ve gaz çıkarmak

Ağız dolusu kusmak

Uyumak, bayılmak, şuurunu kaybetmek, delirmek hallerinde abdest bozulur.

TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz ya da kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelerek, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (Teyemmüm edin)” (Nisa, 4/43; Maide 5/6) buyrulmaktadır.

Teyemmüm; niyet ederek temiz bir toprağa ya da toprak cinsinden bir şeye eller vurularak yüzü ve kolları dirseklerle beraber mesh etmekten ibarettir. Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğine de niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur, ileri ve geri hareket ettirerek kaldırır, hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesheder. Ardından ikinci kez ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elin içi ve dirseğiyle beraber sağ kolunu mesheder; sonrasında ise sağ elinin içiyle sol kolunu aynı biçimde mesheder.

Abdesti bozan şeyler, teyemmümü de bozar. Öte yandan, abdest ya da gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkanının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 19- 22).