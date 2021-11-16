Ağrı'nın meşhur lezzetlerinden birisi olan Abdigör köftesi tarifi, Türkiye'nin popüler lezzetlerinden birisidir. Peki, Abdigör köftesi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Abdigör köftesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ABDİGÖR KÖFTESİ TARİFİ

Abdigör köftesi malzemeler

1 kg dana bonfile

2 adet yumurta

1 adet soğan

2 çorba kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 paket toz bulyon 500 gram tereyağı

1 kg baldo pirinç, tuz

Garnitür için:

2 adet patlıcan

250 gram sivri biber

1 bağ maydanoz

1 kg domates

ABDİGÖR KÖFTESİ YAPILIŞI

Bonfileleri, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövün. Ete 2 tatlı kaşığı tuz ekleyin. 25 dakika daha dövün. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un ekleyip yoğurun. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyin. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atın. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, ıslak avucunuzla şekil verin ve suya atın. Tencerenin kapağını kapatıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin. Köfteler piştikten sonra, suyunu süzün. Tencereye 150 gram tereyağı koyun. Yıkanmış pirinç, 1 paket toz bulyon ve su ekleyin. 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip, pişmeye bırakın. Demlenen pilavı havuz şeklinde tabaklara koyun. Köfteleri, tereyağında kavurun. Servis tabağına pilavı havuz şeklinde açın. Üzerine köfteleri bırakın. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ilave edin. Garnitürle süsleyerek servis yapın.



