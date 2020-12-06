Dünya ABD’li 40 diplomatın fenalaştığı gizemli rahatsızlığın sebebi bulundu

ABD’li 40 diplomatın fenalaştığı gizemli rahatsızlığın sebebi bulundu

Dünya

ABD’li 40 diplomatın fenalaştığı gizemli rahatsızlığın sebebi bulundu

Küba ve Çin’de 40 ABD’li diplomatın, 2016 ile 2018 tarihleri arasında yaşadığı rahatsızlıkların Havana Sendromu olduğu ortaya çıktı.

06 Aralık 2020, Pazar 13:40 Son Güncelleme:
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Küba ve Çin’de 40 ABD’li diplomatın, 2016 ile 2018 tarihleri arasında yaşadığı ‘mide bulantısı, baş ağrısı ve dönmesi’ sebebi açıklanamayan rahatsızlıkların sebebi bulundu. Havana Sendromu olarak adlandırılan gizemli rahatsızlıklara, yönlendirilmiş radyo frekanslarının (mikrodalga enerjisi) sebep olduğu belirtildi.

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ABD’nin Küba ve Çin’de görevli 40 diplomatı, 2016 ile 2018 tarihleri arasında sebebi tespit edilemeyen bir dizi rahatsızlık yaşadı. Bu rahatsızlıkların başında ‘mide bulantısı, baş ağrısı, yüksek ses duyumu, kafatasında baskı, dengesiz yürüme, görme bozukları ve baş dönmesi’ geliyordu. ABD Ulusal Bilimler Akademisi, diplomatların yaşadığı gizemli rahatsızlıkların nedenini araştırdı ve ilk olarak Havana’daki ABD’li diplomatlarda 2016 yılında görüldüğü için Havana Sendromu olarak tanımlanan rahatsızlıkların gizemini çözdü.

Darbeli radyo frekans enerjisi 

ABD Ulusal Bilimler Akademisi yaptığı araştırma sonucunda yayınladığı raporunda, Havana Sendromu’na, yönlendirilmiş radyo frekansının (mikrodalga enerjisi) yol açtığı ifade edildi. Ulusal Bilimler Akademisi raporunda rahatsızlıklar için "yönlendirilmiş, darbeli radyo frekansı enerjisinin etkileriyle tutarlı göründüğünü" söyledi. Raporda, diplomatların bu enerjiye nerde ve nasıl maruz kaldıkları belirtilmedi. 

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