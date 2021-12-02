Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) bağlı Rus Soyuz MS-09 adlı rokette 30 Ağustos 2018’de ani basınç düşmesi meydana gelmişti. Mekikte delik açıldığı tespit edilmişti. İlk başta bir göktaşının mekiğe çarparak deldiği düşünülmüştü. Fakat yapılan inceleme mekiğin içeriden matkapla delindiğini ortaya çıkarmıştı. Rusya, deliği kimin açtığını belirlemek için araştırma başlatmıştı. Sonuçlanan araştırmaya göre; olayın faili ABD’li astronot Serena Aunon-Chancellor (45).

SABOTAJ DAVASI

Araştırmanın ardından hazırlanan rapora göre; Chancellor, UUİ’deyken Dünya’da bulunan eşi Jeff Chancellor ile tartıştı. Ardından, ‘acil durum’ prosedürünü uygulayıp UUİ’nin tahliye edilmesi için mekikte delik açtı. Böylece Dünya’ya planlanandan önce dönebilecekti. Rusya, astronot Chancellor’a sabotaj davası açmaya hazırlandığını açıkladı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ise Chancellor’un arkasında olduklarını açıkladı.