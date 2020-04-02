ABD’li baba kızlarına 1 Nisan şakası yaptı
ABD´nin North Carolina eyaletinde bir baba, üç kızına ‘1 Nisan´ şakası yaptı. Okulların açıldığını söyleyen baba, kızlarını erken saatte giyindirip, evin önünde okul servisini bekletti. O anları görüntüleyen baba, videoyu sosyal medyadan yayınladı.
02 Nisan 2020, Perşembe 23:50 Son Güncelleme:
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ABD'nin North Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde yaşayan baba, üç kızına 1 Nisan şakası yaptı. Robert Scott Gower Jr adlı baba, kızlarına corona virüs salgını sebebiyle kapalı olan okulların açıldığını söyledi. Sabah erken saatte uyanan kızlar, giyinerek evin önüne çıktı.
4 milyon kez izlendi
Evin önünde servis bekleyen kızlarına "Bugün hangi gün?" diye sordu. 1 nisan olduğunu anlayan kızlar, kızgınlık içinde babalarına bağırmaya başladılar. O anları kaydeden baba, görüntüleri sosyal medyadan "Bunu yapmak zorundaydım.... 1 Nisan!" mesajıyla yayınladı. Görüntüler, kısa sürede 4 milyon kez izlendi.
DHA