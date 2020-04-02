ABD’li baba kızlarına 1 Nisan şakası yaptı

ABD'nin North Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde yaşayan baba, üç kızına 1 Nisan şakası yaptı. Robert Scott Gower Jr adlı baba, kızlarına corona virüs salgını sebebiyle kapalı olan okulların açıldığını söyledi. Sabah erken saatte uyanan kızlar, giyinerek evin önüne çıktı.

4 milyon kez izlendi

Evin önünde servis bekleyen kızlarına "Bugün hangi gün?" diye sordu. 1 nisan olduğunu anlayan kızlar, kızgınlık içinde babalarına bağırmaya başladılar. O anları kaydeden baba, görüntüleri sosyal medyadan "Bunu yapmak zorundaydım.... 1 Nisan!" mesajıyla yayınladı. Görüntüler, kısa sürede 4 milyon kez izlendi.









DHA