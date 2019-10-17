ABD'li boksör Patrick Day, Charles Conwell'e karşı nakavt olduğu ve travmatik beyin hasarıyla komaya girdiği boks maçından 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Twitter'dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 10. raundunda aldığı darbeyle düşen ve bir süre yerde tedavi gören ABD'li boksör Day, ringden sedyeyle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve travmatik beyin hasarıyla komaya girmişti.

Haziran 2019'da Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) klasmanlarında ilk 10'a girmeyi başaran Day, kariyerinde 22 maça çıktı ve 17 galibiyet, 4 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

AA