Türk oyun firması Peak Games, milyar dolarlık bir satışa imza atmaya hazırlanıyor. Peak Games, 2017 yılında Okey ve kart oyunlarının yer aldığı bölümünü 100 milyon dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satmıştı. Şimdi yeni bir satış gerçekleşiyor. Satışta sona yaklaşıldı ve sadece imza atılması bekleniyor. Eğer satış gerçekleşirse Türkiye'nin bugüne kadar internet alanında gerçekleşmiş en büyük satın alması olarak kayıtlara geçecek.

Önce Okey’i sattı

Peak adını kullanmaya başlayan Peak Games, 2010 yılında Sidar Şahin tarafından İstanbul’da kuruldu. Firmaya daha sonra Rina Onur Şirinoğlu ve Hakan Baş dahil oldu.

Hakan Baş kısa süre sonra ayrıldı. Firma, Avrupa merkezli iki büyük girişim sermayesi şirketi olan Hummingbird Ventures ve Earlybird Venture Capital’den yatırım aldı. Şirketin kurucusu Sidar Şahin’in Peak’te yüzde 21’lik payı var. Firma kısa sürede Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da önemli oyun firmalarından biri haline geldi.

8 Kasım 2017’de Spades Plus, Gin Rummy Plus ve 101 Okey Plus gibi oyunları geliştiren stüdyosunu Zynga’ya 100 milyon dolara satarak adından söz ettirdi. Bu satışın ardından firmanın elinde Toy Blast ve Toon Blast oyunları kaldı.

ABD’de ilk 5’te

Öğrenilen bilgilere göre, Zynga ilk satış işlemi sırasında bu oyunları da almaya çalıştı ancak sadece Okey ve kart oyunları bölümünü alabildi. Geçen süreç içerisinde de bu oyunların satışıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Bu süreçte bu yıl son aşamaya gelindi ve imzalar atılmak üzere.

100 milyon dolarlık satışın ardından Peak, İstanbul merkezli bağımsız bir mobil oyun firması olarak yoluna devam etti. Toy Blast ve Toon Blast’la dünya pazarlarına odaklandı. Gelirlerin yüzde 99’u yurtdışından geliyor. Bu oyunlar, ABD’nin en çok oynanan ilk 5 oyunu arasında yer almayı başarıyor. Firma asıl gelirini de bu oyunlardan kazanıyor.

ABD’li oyun devi

Zynga, ABD’li bir dijital oyun devi. Bünyesinde Farmville, CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons gibi yüzlerce oyun bulunuyor. Bugüne kadar milyarlarca insan oyunlarını oynadı. 2007 yılında kuruldu. Oyunları 150 ülkede oynanıyor. Şirket merkezi San Francisco’da. Facebook oyunlarıyla adından söz ettirdi. Zynga, Türk oyun firmalarına ilgisiyle tanınıyor. Diğer Türk oyun firması Gram Games’i de 250 milyon dolara satın almıştı.





