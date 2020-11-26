Dünya ABD’li Dr. Ken Remy: Maske takmazsanız ölmeden önce göreceğiniz son şey bu olacak

ABD’li Dr. Ken Remy: Maske takmazsanız ölmeden önce göreceğiniz son şey bu olacak

Dünya

ABD’li Dr. Ken Remy: Maske takmazsanız ölmeden önce göreceğiniz son şey bu olacak

ABD’nin Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ken Remy, maske takmayanları sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle uyardı. Maske takmayanlara yalvaran Dr. Remy, "Maske takmazsanız ölmeden önce göreceğiniz son şey bu olacak” dedi.

26 Kasım 2020, Perşembe 19:55 Son Güncelleme:
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ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan Washington Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ken Remy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske takmayanları uyardı Amerikalılara maske takmaları konusunda adeta yalvaran Dr Remy, elinde tuttuğu entübasyon için kullanılan laringoskop cihazını ve oksijen maskesini kameraya göstererek, “Solunumunuz dakikada 40 nefese kadar hızlandığında ve oksijen seviyeniz 80'e düştüğünde göreceğiniz şey budur" dedi.

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"Bu ciddi. Size yalvarıyorum”

Dr. Remy uyarısını şu sözlerle sürdürdü:" Umarım hayatının son anı böyle olmaz. Çünkü maske takmaya başlamazsanız hayatınızın sonunda göreceğiniz şey budur. Sosyal mesafeye uymaya başlamazsanız. Ellerini iyice yıkamazsan. Size söz veriyorum, tam olarak göreceğiniz şey bu. Anneniz, babanız veya çocuklarınız hayatlarının sonunda ne görecek? Bu ciddi. Size yalvarıyorum”

https://twitter.com/DrKenRemy1/status/1330125769461424128


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