Beden Sağlığı ABD'li ilaç firması duyurdu: Corona virüs aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz

ABD'li ilaç firması duyurdu: Corona virüs aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz

Beden Sağlığı

ABD'li ilaç firması duyurdu: Corona virüs aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz

ABD'li ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen corona virüs aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi. Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Yüz binlerce doz aşı dağıtıma hazır olacak

Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten Bourla, potansiyel corona virüs aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti.

Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.

AA


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