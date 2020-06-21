Dünya ABD’li komedyen Hughley sahnede bayıldı, sonrasında corona virüs olduğunu duyurdu

ABD’li komedyen Hughley sahnede bayıldı, sonrasında corona virüs olduğunu duyurdu

Dünya

ABD’li komedyen Hughley sahnede bayıldı, sonrasında corona virüs olduğunu duyurdu

ABD’li komedyen Darryl Lynn Hughley, gösteri yaptığı sırada sahnede bayıldı. Ünlü komedyen bayılmasının ardından corona virüs olduğunu öğrendi.

21 Haziran 2020, Pazar 21:38 Son Güncelleme:
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ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde cuma gecesi gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki ünlü komedyan Darryl Lynn Hughley, corona virüs çıktı. Ünlü komedyen, bayılmasının ardından kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi’nde yapılan testler sonucunda corona virüs olduğunu duyurdu. Hughley, pozitif olduğunu öğrendikten sonra hızlı bir şekilde kendisini otel odasında karantinaya aldığını aktardı.

''Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler''

Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hastalığım asemptomatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok, nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim bulunmuyor. Tat veya koku kaybım yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler” dedi.

TENNESSEE (İHA)


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