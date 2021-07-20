ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı uzay yolculuğunu gerçekleştirdi
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı. Kapsül 11 dakikanın ardından Dünya'ya döndü. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder oldu.
20 Temmuz 2021, Salı 16:53 Son Güncelleme:
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Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.
Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor. 11 dakikanın ardından kapsül başarıyla dünyaya döndü.
Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik etti.
Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi oldu.
Deneme, tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğinin yanı sıra, mürettebat, uzaya çıkan en geç ve en yaşlı kişileri de bünyesinde barındırıyor.
Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan aracın, 106 kilometre yüksekliğe çıkması hedeflendi.
İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.
Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.