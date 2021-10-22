ABD'de ırkçılık bitmiyor! Kaliforniya eyaletinde bir öğretmen, sınıfta öğrencilerinin önünde Kızılderililer ile dalga geçti. Kızılderili başlığı takarak sınıfta garip sesler çıkarmaya başlayan öğretmen, zıplayarak ileri geri hareket etti. Sıraların üzerinde gezen öğretmen, Kızılderili bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildi.





ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir öğretmen derste herkesi şaşırtan bir eyleme imza attı.

KIZILDERİLİ ÖĞRENCİSİ O ANLARI KAYDETTİ

Kızılderililer ile alenen dalga geçen öğretmenin hareketlerine öğrenciler şahit oldu. Bir öğrencinin gülmesini kamufle etmek için kafasını sıraya koyduğu görüldü.

Öğretmenin yaptığı ırkçılığı sınıfta kendisiyle dalga geçildiğini hisseden Kızılderili bir öğrenci telefonuyla kaydetti.

Öğrencinin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından ırkçı öğretmene karşı tepkiler çığ gibi büyüdü. Okulun önünde büyük protestolar düzenlendi.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından ırkçı öğretmen, izne çıkartıldı.