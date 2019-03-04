ABD’li oyuncu Luke Perry yaşamını yitirdi

ABD’li ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.

04 Mart 2019, Pazartesi 21:45
A A
ABD’li oyuncu Luke Perry yaşamını yitirdi

Perry’nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood’da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry’nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles’daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. ABD’de birçok yapımda yer alan oyuncu, son olarak "Riverdale" adlı dizide oynamıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.