ABD'li oyuncu Robert Forster hayatını kaybetti
78 yaşındaki ünlü Amerikalı aktör Robert Forster hayatını kaybetti...
Quentin Tarantino’nun “Jackie Brown” adlı filmiyle Oscar adayı olan ve kariyeri boyunca 100'den fazla filmde oynayan ABD'li aktör Robert Forster hayatını kaybetti.
Robert Forster'ın rol aldığı yapımlar arasında The Black Hole, Jackie Brown, Mulholland Drive, Breaking Bad ve Twin Peaks var.
Deneyimli aktör son olarak Breakin Bad spin off'u “El Camino: A Breaking Bad Movie” filminde rol almıştı.
78 yaşındaki oyuncunun beyin kanserinden öldüğü açıklandı.