Bilim & Teknoloji ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

Bilim & Teknoloji

ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı ifade edildi.

12 Ocak 2021, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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ABD’nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi.

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Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.

DHA

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