Özellikle pandemi döneminde çevrimiçi faaliyetlerin artması sonucu çevrimiçi dolandırıcılık sayısı da arttı. Yakın tarihli bir rapor, siber suçluların ABD halkını rekor miktarda dolandırdığını ortaya çıkardı. Amerikalılar 2017'den 2019'a kadar çevrimiçi dolandırıcılık sonucunda yaklaşık 7,6 milyar dolar kaybetti.

Araştırmaya göre pandemiyle birlikte patlama yapan internet dolandırıcılığı olayları, 2020 yılında 4,2 milyar dolara çıktı. Araştırma, dolandırıcılık olaylarının gelişmiş ülkelerde de çok fazla olduğunu gözler önüne seriyor. Socialcatfish tarafından yapılan araştırmaya göre ABD'yi Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Çin takip ediyor.

Araştırmaya göre dolandırıcılar, mağdurları Facebook avlıyor. Facebook'u Google Hangouts, Instagram, WhatsApp, Plenty of Fish, Match.com, OurTime, Zoosk, Words With Friends ve Tinder'ı takip ediyor.