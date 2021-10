ABD’li yazar Dave Eggers kitabının Amazon’da satılmasını reddetti

"Müthiş Dahiden Hazin Bir Eser" ve "Çember" romanlarıyla tanınan ve eserleri Türkçe de yayınlanan Dave Eggers, "Çember" romanının devamı niteliğindeki "The Every" adlı kitabının Amazon üzerinden satılmayacağını açıkladı. Eggers, kitabının ABD’de bugün piyasaya çıkan ciltli ilk baskısının yalnızca bağımsız kitapçılarda ve kendi yayınevinin internet sitesi üzerinden satıldığını bildirdi. Amazonun on yıllardır bağımsız kitabevlerini zorda bıraktığını belirten Eggers, "Tekellerin seçimlerimizi dikte ettirme gücü kitabımın temalarından biri. Bu da şu anda kitap dünyasını yöneten Amazon tekeline karşı gelmek için iyi bir fırsat." ifadesini kullandı. Satışları desteklemek üzere ciltli baskının 32 farklı kapakla dağıtıldığı açıklandı.

AA