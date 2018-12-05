Teksas’ta 30 Kasım’da hayatını kaybeden Bush’un cenazesi pazartesi günü Washington’a getirildi. Dün Kongrede düzenlenen törenlerin ardından Bush’un cenazesi, sabah saatlerinde Kongreden törenle alındı.

Beyaz Saray’ın önünden geçen tören konvoyu "Baba Bush" olarak da bilinen eski ABD başkanının cenazesi "devlet cenaze töreni için" Washington’daki Ulusal Katedrale getirildi.

TORUNLARI KONUŞMA YAPTI

Törende, eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama eşleri ile hazır bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın yanı sıra çok sayıda yabancı lider de törene iştirak etti.

İlahilerin okunduğu törende Bush’un torunları, eski Kanada Başbakanı Brian Mulroney ve tarihçi John Meacham konuşma yaptı.

Baba Bush’un methiyesini ise oğlu ve eski ABD Başkanı George W. Bush okudu.

Bush ağlayarak yaptığı konuşmasında babasının kendisi için bir örnek olduğunun altını çizerek, “Başarısızlığı hayatın ayrılmaz bir parçası olarak gördü ancak başarısızlıkla azla anılmamamız gerektiğini öğretti. Başarısızlıkların bizi nasıl güçlendirebileceğini gösterdi” diye konuştu.



