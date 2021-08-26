Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 13 bin 400 kişiyi daha tahliye etti. Son 24 saatte 17 askeri uçuş ile 5 bin 100, 74 koalisyon uçuşuyla 8 bin 300 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 95 bin 700'e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 101 bin 300 kişinin başka ülkelere yerleştirildiği aktarıldı.

Pentagon, tahliyelerin 36 saat içinde tamamlayacağı iddialarını yalanladı

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Amerikan ordusunun Afganistan'daki tahliye faaliyetlerinin 36 saat içinde bitmeyeceğini açıkladı.

CNN televizyonunun Katar muhabirinin canlı bağlantı sırasında 150 Amerikan vatandaşı ve ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışan 1800 yerel çalışanın halen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na nakledilmeyi beklediğini ve Pentagon'un tahliyeleri 36 saat içinde sonlandıracağını ifade etmesi bakanlığı harekete geçirdi.

Pentagon Sözcüsü Kirby, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil'deki tahliye operasyonları 36 saat içinde bitmeyecek. Misyonun bitimine kadar elimizden geldiğince çok insanı tahliye etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA



