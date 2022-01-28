Siyaset ABD'nin Ankara Büyükelçisi ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti

Siyaset

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Flake, Anıtkabir Özel Defteri'ne 'Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum' diye yazdı.

28 Ocak 2022, Cuma 08:02 Son Güncelleme:
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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.



Flake ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde eşi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Flake, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum” diye yazdı.


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