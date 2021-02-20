ABD’li milyarder Jeffrey Epstein (66), 2019’da seks amaçlı insan kaçakçılığı şebekesi kurmaktan tutuklanmıştı. Ancak hücresinde intihar etmişti. Dava, Epstein’ın ortağı olarak anılan ‘Madam’ lakaplı İngiliz Ghislaine Maxwell’e (59) dönmüştü. Maxwell, geçen yıl temmuzda New York’ta yakalanıp hapse atıldı. Maxwell, Epstein’ın dünyanın en güçlü ve zengin isimleriyle olan bağlantıları açısından kilit tek isim. Epstein’ın ABD eski başkanları Bill Clinton (74) ve Donald Trump (74) ile olan ilişkisi de şimdiye kadar hep inkar ile geçiştirilmişti.

MADAM İTİRAFI

Ancak CBS kanalının prodüktörü Ira Rosen, Epstein’ın kendisini sağlama almak ve gerektiğinde şantaj yapabilmek için eski başkanların uygunsuz görüntülerini kaydettiğini yazdı. Rosen’ın bizzat Maxwell’e dayandırdığı bu iddiası, ‘Ticking Clock’ isimli kitabında yer aldı. Buna göre ‘60 Minutes’ programının prodüktörü olan Rosen, 2016’da buluştuğu Maxwell’e kasetleri görmek istediğini söylemiş, “Yerini bilmiyorum” yanıtı almıştı. Bu yanıt, kasetlerin varlığını kanıtladı. Esptein mağduru olan kadınlar da malikanesinin her yerinde güvenlik kameraları olduğunu daha önce açıklamıştı.

HILLARY İÇİN SUSMUŞ

Maxwell’in, başkanlık seçimlerini etkilemekten korktuğu için kasetlerin çıkarılmasına yardım etmediği de öne sürüldü. Zira Maxwell, Trump ile yarışan Bill Clinton’ın eski eşi Hillary Clinton’ın (73) seçimi kazanmasını istiyordu. Ancak Trump’ın reşit olmayan kızlarla kasetlerinin yayınlanması, Bill Clinton’ın kirli görüntülerinin çıkmasına da yol açacaktı. Bu da Hillary Clinton’ı zora sokacağı için Maxwell kasetler yokmuş gibi davranmayı seçmişti. Kaset iddiası, Epstein’ın intiharıyla ilgili ‘cinayet’ şüphelerini güçlendirdi.

MALİKENENİN DUVARINDAKİ YAZI

Epstein’ın ABD eski başkanı Clinton’a jetlerini tahsis ettiği ortaya çıkmıştı. Clinton, 2002’de Epstein’ın ‘lolita express’ olarak bilinen jetiyle sehayat etmişti. Bu jette seks odaları olduğu sonradan tespit edilmişti. Clinton ise son ana kadar Epstein ile alışverişini reddetmişti. Epstein’ın ölümünden sonra Trump, Clinton ailesini işaret ederek tartışma başlatmıştı. Epstein’ın New York’taki malikanesinin duvarına Clintonları işaret eden bir yazı yazılmıştı.