Dünya ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

Dünya

ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçların henüz netleşmediği 16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

11 Kasım 2020, Çarşamba 22:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD'deki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz netleşmedi. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Oy sayım işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Raffensperger, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafın yeniden makine ile oy sayımı talep edebileceğini belirtti.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

AA


İlgili Haberler
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı: 10 maddede Kamala HarrisEski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik ettiTürkiye'den ABD'nin yeni Başkanı Biden hakkında ilk yorumABD başkanlığına seçilen Biden'den zafer konuşması: Trump'ı anlıyorum


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Atatürk’e ilginin yükselişi...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde