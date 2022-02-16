Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gerilim aylardır dünyanın bir numaralı gündemi. Rusya'nın yaptığı askeri yığınak ve peş peşe tatbikatlar 'her an savaş başlayabilir' sinyali verse de son gelişmeler tansiyonu bir nebze olsun düşürmeyi başardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov peş peşe 'müzakerelere hazırız' mesajı verirken Ukrayna da NATO üyeliğinden vazgeçebileceğinin sinyalini verdi. Dün en son olarak Putin'in bazı Rus birliklerinin çekildiğini doğrulaması ile bölgede ilk kez umut ışığı doğdu ancak taraflar ihtiyatı elden bırakmıyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık. Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık" dedi.

KIRIM'DAKİ BİRLİKLER DE ÇEKİLDİ

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da tatbikat gerçekleştirdikten sonra ana üslerine doğru hareket eden Rus askerleri, Kırım Köprüsünden geçti.

Rus askerleri Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesinden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" denildi. Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.

Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerle yaşanan gerilim sırasında Kırım'da ve Karadeniz'de askeri tatbikatlarını yoğunlaştırmıştı.(İHA)

ELÇİLİKTE İMHA OPERASYONLARI

Öte yandan Wall Street Journal Gazetesi ABD'nin Kiev büyükelçiliğini kapatması ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da kalan sınırlı büyükelçilik personelini, bir Rus saldırısı veya işgaline karşı başkent Kiev'den Lviv'e taşıdığını duyurmuştu. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Kiev'deki diplomatlara önlem olarak bilgisayar ve bilgisayar ağ ekipmanlarını imha etmeleri talimatı verildi.

İsmi açıklanmayan kaynağa göre, bilgisayarların yanı sıra elçilik telefon sistemi de tamamen sökülerek imha edildi. Bu hamleler, Kiev büyükelçiliğini diplomatik bir tesis olarak çalışamaz hale getirdi.

56 KİŞİ GİZLİ BELGELERLE GELDİ

Edinilen bilgiye göre Pazar günü, 56 büyükelçilik çalışanı, elçiliğe ait gizli malzemeler ve belgelerle Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, gizli malzemeleri korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.(Hürriyet)







