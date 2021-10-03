ABD’nin gizli silahı deşifre oldu! 7 saniyelik görüntü yetti…

Hafta içinde sesten beş kat hızlı hipersonik füze test eden ABD ordusu, bu kez sır gibi saklanan silahın görüntüsüyle dünya gündeminde. Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı 7 saniyelik videodaki detay, Rusya ve Çin'le yeni bir silahlanma yarışına girmiş gibi görünen ABD'nin sırrını açığa çıkarmış olabilir.

Sosyal medyada ışık hızıyla yayılan kayıttaki bilinmeyen obje, ilk bakışta bir UFO'ya benziyor. Ancak yakından incelendiğinde ABD ordusuna ait bir insansız hava aracı veya savaş uçağı olma ihtimali yüksek.

Görüntüyü dünya gündemine taşıyan esas unsur ise, kaydın ünlü silah firması Lockheed Martin'in Mojave Çölü'ndeki tesislerinin hemen yakınında çekilmesi.

Lockheed Martin'den yapılan ilk açıklama, şüpheleri daha da büyüttü. Şirketin Skunk Works birimini yöneten Jeff Babione, görüntü hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Videonun çekildiği yerin resmi ismi Helendale Radar Kesiti Tesisleri. Tesis, Lockheed Martin'in İleri Gelişim Programları'na bağlı, yani bilinen adıyla Skunk Works.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana faaliyette olan Skunk Works, dünyanın en ünlü savaş ve casus uçaklarından bazılarını geliştirdi. Bunlar arasında U-2, F-35 ve F-22 bulunuyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporlarına göre, dünyadaki en büyük savunma sanayi şirketi Lockheed Martin. Her yıl on milyarlarca dolarlık satış yapan şirketin en fazla kar ettiği silahlar ise F-35 Lightning jetleri ile C-100 Hercules nakliye uçakları.