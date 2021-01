ABD'de corona virüs (Covid-19) aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkilileri söz konusu kuralları gevşetmeye başladı. New York eyaleti yetkilileri, ağır cezalar içeren aşı uygulama programı kurallarını gevşeterek ellerindeki dozları daha geniş kesimlere ulaştırmanın önünü açma kararı aldı.

New York Times'ın haberine göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek. Eyalet Sağlık Departmanı Sözcüsü Gary C. Holmes, "Bu yeni kılavuz, aşıların hiçbirinin boşa gitmeden en yüksek oranda kullanımı için haftalardır hastanelerle yaptığımız görüşmelerin sonucudur" ifadelerini kullandı. Federal yetkililere göre, New York'a şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı gönderilmesine rağmen şu ana kadar sadece 605 bin kişiye aşı yapılabildi.

Halka izin verilmeye başlandı

New York Valisi Andrew Cuomo, 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık ve temel hizmet alanı çalışanlarının yüzde 70 ila 80'inin aşılanmasının hedeflendiğini ancak şimdiye kadar sadece yüzde 23'ünün aşılandığını kaydetmişti. Cuomo, aşılamayı genişletme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Aşıların insanları beklemesi yerine, insanların kayıt yaptırarak aşı olacakları zamanı beklemesini tercih ederiz" şeklinde konuşmuştu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Stephen Hahn da aynı gün eyaletlere yaptığı çağrıda, Covid-19 aşılarının kullanım tarihinin geçme riskine karşılık federal kılavuzun belirtilen öncelik sırası gruplarını genişletebileceklerini belirtmişti.

California eyaleti bu çağrıya uyarken, New Jersey ve başkent Washington bölgesinde de kullanılmayan aşı dozlarının boşa çıkmaması için eczanelerde ve diğer aşı sağlayıcı merkezlerde sırayla ilk gelene uygulanması şeklinde halka verilmesine izin verilmeye başlandığı kaydedilmişti.

Başkan Donald Trump yönetimi de eyaletlerden Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasının hızlandırılması ve ikinci dozun bekletilmemesi yönünde çağrı yapmıştı. Sağlık Bakanı Alex Azar, bağışıklığın tehlikeye atılmaması için ülkede ilk dozu vurulan aşının ikinci dozlarının da vurulabileceğini belirterek, artık aşı programında ikinci aşamaya geçme ve ilk dozu almaya elverişli olanların çerçevesini genişletme zamanı geldiğini söylemişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, bu hızla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti. Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu.

