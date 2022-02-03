ABD’de yayınlanan ‘Real Housewives of New Jersey’ isimli reality şov yıldızı Jennifer Aydın (44) 2018’den itibaren ünlendi. Türk asıllı plastik cerrah Nebil Bill Aydın (43) ile evli olan beş çocuk annesi Jennifer, mutlu bir aile tablosu çiziyordu. Jennifer’ın en küçük çocuğu olan 9 yaşındaki Olivia, geçen günlerde annesine telefonundan yaptığı bir paylaşımı gösterdi. Jennifer dehşete kapıldı. Çünkü Olivia, babasının annesine ihanet ettiğini yayınlayan bir sosyal medya sayfasına yorum bırakmıştı. “Bu kişiler benim ailem, anlattıklarınız doğru değil” yazmıştı. Annesine de “Bak ailemizi nasıl savundum” diye göstermek istemişti.

KİMSEYE BAHSETMEMİŞTİ

Ancak Jennifer, dördüncü çocuğu Christian’a hamileyken yaşadığı bu ihaneti affetmiş ve geçmişe gömmüştü. Evliliğini sürdürme kararı verdiği için bu sadakatsizlikten kimseye bahsetmemişti.

Jennifer, kızına paylaşımın doğru olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. “Ama ailemizde her şey yolunda. Bu meseleyi baban ile hallettik. Baban yanlış bir şey yapmış olabilir, ama bu onu kötü biri yapmaz” dedi. Kızının yüreğine çöken ağırlığı kaldırırken çok zorlandığını söyleyen Jennifer’ın başına gelenler, çocuklarından saklaması gereken sırları olan ailelerin güvenliğini tartışma konusu haline getirdi.

Real Housewives of New Jersey’ isimli reality şov yıldızı Jennifer Aydın 44 yaşında.



